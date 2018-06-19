В Черновицкой области около 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничного наряда и напасть на пограничный наряд.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

ЧП произошло в Сторожинецком районе. Чтобы прекратить незаконные действия пограничники открыли огонь по нарушителям.

"Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить противоправные действия неизвестные не реагировали. В результате, когда все попытки уладить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из злоумышленников был ранен. Его доставили в больницу и оказали первичную медицинскую помощь.

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