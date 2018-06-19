Полиция открыла дела после столкновения митингующих шахтеров и афганцев с правоохранителями у здания Верховной Рады, в результате чего пострадали 8 полицейских и трое гражданских.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, пишет пресс-служба ведомства.

"Правоохранители задержали мужчину, который распылил слезоточивый газ. Его доставили в Печерское управление полиции. После проведения теста на опьянение в его крови обнаружено около одного промилле алкоголя", - отметил Крищенко.

Мужчина задержан.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В полиции также сообщили, что позже правоохранители доставили в управление полиции еще одного человека, который пытался выдергивать полицейских и хватал за амуницию. После проведения первоочередной проверки его действиям будет дана правовая оценка.

Позже в этот день пресс-служба Министерства внутренних дел Украины уточнила, что из пострадавших полицейских трое были госпитализированы: один от применения газового баллончика, еще один работник получил черепно-мозговую травму и другие легкие телесные повреждения. Какие травмы получил третий госпитализированный правоохранитель, не сообщается.

"Сейчас на ул.Грушевского восстановлено движение транспорта, а публичный порядок под стенами Верховной Рады охраняется сотрудниками Национальной полиции и Нацгвардии", - сказано в сообщении МВД.

Ранее "Страна" сообщала о том, "что вы лапшу на уши вешаете!" Шахтеры и афганцы освистали под Радой Ирину Геращенко.

Также шахтеров и афганцев полиция вытеснила за забор перед Радой.