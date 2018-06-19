В Киеве на улице Грушевского недалеко от здания Кабинета министров полиция задержала мужчину с автоматом Калашникова. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Молодой человек двигался в направлении Верховной Рады Украины, где проходила массовая акция.

Его задержали: во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастеты, ножи и дымовую шашку.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На перекрестке улицы Грушевского и Садовой бойцы полка полиции особого назначения №2 вместе с участковыми инспекторами полиции обратили внимание на пассажира такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты - маске и бронежилете.

Для проведения проверки был задержан: в ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, изъяла указанные предметы. Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику.

Как сообщала "Страна", 25-летний мужчина подорвался во время онлайн-трансляции в соцсети, он демонстрировал подписчикам взрывоопасные предметы - гранату, тротиловую шашку и детонатор.

Также появилось видео, на котором полиция хотела задержать парня, а он выхватил у копа пистолет и убежал.