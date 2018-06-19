Во вторник, 19 июня, Минздрав запустил модуль приложения "Лекарства Контроль" для проверки наличия лекарства в Нацперечне.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Национальный перечень внесены основные безопасные препараты с доказанной эффективностью, которыми лечат самые распространенные заболевания в Украине. Лекарства, входящие в перечень, пациенты безвозмездно получают во время лечения в стационаре.

"Каждый пациент должен осознавать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Каждый врач в больнице знает, что в коротком списке лекарств, которыми он может лечить своего пациента. Благодаря новому модулю в программе "Лекарства Контроль" пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантируется бесплатно, и выяснить, не забыли ли о них сказать в больнице", — отметил заместитель министра Роман Илык.

Приложение "Лекарства Контроль" помогает узнать все подробности о нужном лекарстве сразу у аптечного окошка или в кабинете врача, а именно:

проверить, входят ли назначенные препараты в программу "Доступные лекарства" и в Нацперечень;

найти более дешевые, но столь же эффективные аналоги лекарств;

ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;

проверить лекарства визуально на предмет подделки.

Ранее "страна" сообщала, что в Украине будут по-новому выписывать рецепты на лекарства.

Также впервые за три года Гослекслужба проверит лекарства и цены в украинских аптеках.