Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявляет, что с марта на всех 33 государственных шахтах в Украине не выплачена заработная плата.

Об этом сообщила пресс-служба партии, со ссылкой на выступление Бойко в Верховной Раде.

"С марта на всех 33 государственных шахтах не выплачена зарплата. Кроме того, ни копейки не выделено на техническое переоснащение, а это безопасность людей, добыча угля и его цена. Особенно цинично это выглядело на фоне празднования 120-летия одной из старейших шахт Украины – "Горской" в Луганской области, которая находится на линии разграничения. Люди в подарок получили задолженность по зарплате на несколько месяцев", - отметил политик.

Бойко также акцетировал внимание на том, что складывается катастрофическая ситуация с выплатами военным пенсионерам и вынужденным переселенцам.

"Стоило военным пенсионерам прекратить митинги, о них опять забыли. Создается впечатление, что в правительстве слышат только мегафоны. Государство обязано немедленно пересчитать пенсии этим людям, начиная с 2012 года, а не пиариться на частичных выплатах. Аналогичная ситуация с финансовым обустройством переселенцев, когда, кроме громкого пиара, правительство так и не пересмотрело объемы финансирования этих программ, продолжая рассчитывать на помощь западных стран", - подчеркнул сопредседатель фракции.

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