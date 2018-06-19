В Москве по подозрению в шпионаже арестована Карина Цуркан, член правления "Интер РАО ЕЭС".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда, избиравшего меру пресечения.

Иностранная гражданка Цуркан Карина Валерьевна заключена под стражу до 13 августа, заявили представители суда. Сообщить какие-либо подробности дела они отказались, сославшись на то, что оно носит гриф "секретно".

Адвокаты Цуркан, рассказали представители суда, обжаловали арест, "но дата рассмотрения в Мосгорсуде не назначена".

В пресс-службе суда никаких подробностей о Карине Цуркан не сообщили. Ее полная тезка — Цуркан Карина Валерьевна — с 2012 года входит в правление "Интер РАО ЕЭС", сообщается на сайте компании.

До этого Цуркан руководила в "Интер РАО ЕЭС", географическим дивизионом "Молдова, Украина, Румыния" и географическим дивизионом "Европа".

В краткой биографии на сайте "Интер РАО ЕЭС" также сообщается, что Цуркан получала высшее образование в Молдавии и Испании.

Цуркан владеет 36 914 877,36 акции "Интер РАО" (0,0354% уставного капитала общества).

Фото: interrao.ru

При этом на сайте компании указано, что у Цуркан российское гражданство. В этом случае, обвинения должны были быть предъявлены по статье "Госизмена" (275 УК РФ). Статья "Шпионаж" применяется лишь к иностранным гражданам.

Статья 276 УК РФ ("Шпионаж") предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

По данным "Коммерсанта", ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, связанными с внешней разведкой Румынии. В ПАО говорят, что член правления Цуркан находится в отпуске.

Кстати, в ПАО "Интер РАО" Цуркан руководит блоком трейдинга, то есть курирует экспорт и импорт электроэнергии. Также она отвечает за бизнес "Интер РАО" в Молдавии — Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии со станции Кишиневу. Исторически — еще при РАО ЕЭС — экспортно-импортные операции были основной частью бизнеса госкомпании, но с разрастанием холдинга и появлением в "Интер РАО" крупной генерации и энергосбытовых активов в РФ международный трейдинг несколько потерял свою значимость для компании.

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