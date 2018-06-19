Во вторник, 19 июня, Верховная Рада три раза провалила голосование по внесению на повестку дня сессии президентского законопроекта № 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Спикер Рады Андрей Парубий призывал депутатов внести документ на рассмотрение, который был внесен президентом, как неотложный, однако за это набиралось от 202 до 212 голосов нардепов.

Пока не будет принят этот законопроект, не заработает основной закон об Антикоррупционном суде.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Согласно тексту документа, Высшему антикоррупционному суду будут подследственны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) УК.

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня. Это означает, что Антикоррупционный суд до 14 июня 2019 года должен быть создан.

Ранее президент Петр Порошенко объявил, что Антикоррупционный суд запустят уже в этом году, но для этого парламентарии должны принять законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда.