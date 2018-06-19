Верховная Рада освободила от налогообложения военным сбором военнослужащих-участников операции Объединенных сил, а также представителей других ведомств. Парламентарии 229 голосами приняли соответствующий законопроект, передает УНН.

"Не подлежат налогообложению военным сбором доходы сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований на период их непосредственного участия в антитеррористической операции или осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в принятом законопроекте.

Этим же законопроектом освобождаются от НДС бронежилеты и лекарства для военных.

Как сообщала "Страна", ранее Рада освободила от налогов и акциза отечественные электромобили.

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