Киевские чиновники разрешили сдавать в аренду отведенные под мусоросборники помещения в многоквартирных домах.

Мэр столицы Виталий Кличко подписал данное решение Киеврады еще 13 июня.

Об этом в эфире телеканала Киев ТВ рассказал депутат Сергей Артеменко, пишет "Наш Киев".

Теперь данные помещения можно будет сдавать в аренду для продажи продуктов питания, иных товаров или оказания различных услуг.

По словам депутата Артеменко, арендная плата за помещения 15-20 кв. метров может составить около 3-5 тыс. грн в месяц.

Напомним, что во многих домах помещения для сбора мусора прекратили выполнять первоначальные функции, после того как мусоропроводы заварили.

Ранее "Страна" сообщала о "пережитке советского прошлого". В Украине хотят запретить мусоропроводы в многоэтажках.

Также в Украине полностью запретят мусоропроводы в многоэтажках.