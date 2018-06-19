В понедельник, 19 июня в первом матче группы "Н" ЧМ-2018 сборная Колумбии неожиданно уступила команде Японии, которых поддерживала принцесса японского императорского дома.

Звездный лидер колумбийцев Хамес Родригес начал поединок на скамье запасных, а вот в составе "самураев" особых неожиданностей не было.

Дебют поединка был просто сумасшедшим. Колумбийцы начали матч в хорошем темпе, но Осако своим напором создал сумбур у ворот противника, который привел к тому, что Карлос Санчес рукой отразил удар соперника в пределах штрафной - пенальти и справедливое удаление для полузащитника колумбийцев. Синдзи Кагава, стоит сказать, "приговор" реализовал очень хладнокровно.

В дальнейшем японцы показывали неторопливую, а колумбийцы пытались восстановить паритет. Иногда, было незаметно, что у команды Хосе Пекермана на одного человека меньше. Радамель Фалькао частенько забегал за спины защитникам, но так и не смог нанести акцентированный удар. Тем не менее, счет номинальные хозяева все-таки сравняли - Хуан Кинтеро отправил мяч под стенкой ударом со штрафного, а Кавасима к такому готов не был. На перерыв команды ушли при равном счете - 1:1.

Второй тайм начался под диктовку сборной Японии - Осако ушел от Санчеса в штрафной площади, но не смог переиграть Оспину ударом из выгодной позиции. Чуть позже, страж ворот колумбийцев вытянулся в струну и парировал обводящий удар Такаси Инуи с угла штрафной.

Забить "самураям" удалось аж на 73-й минуте, когда Юя Осако ударом головой поразил угол ворот после подачи Кейсуке Хонды с углового. 1:2. После этого номинальные гости продолжили контролировать мяч, не давая возможностей колумбийцам.

Команда Пекермана провела кратковременный штурм, но он успехом не увенчался. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Японии, которая стала первой азиатской командой в истории, сумевшей победить сборную из Южной Америки.

Как сообщала "Страна", именно сегодня на ЧМ-2018 может определиться первый участник плей-офф.

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