В мае экспорт бананов из Украины увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 0,001 млн долларов до 0,002 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

При этом в прошлом месяце импорт бананов увеличился на 17,1%, или на 2,083 млн долларов до 14,238 млн долларов,

Наибольшие поставки бананов в мае были из Эквадора – 8,024 млн долларов.

В январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года импорт бананов уменьшился на 0,3%, или на 0,207 млн долларов до 64,988 млн долларов. В то же время экспорт увеличился на 75%, или на 0,003 млн долларов до 0,007 млн долларов.

Фото: sfs.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине начали дешеветь бананы.

Также в 2017 году украинцы налегали на бананы, и отказывали себе в цитрусовых.