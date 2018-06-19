69-летняя российская певица Алла Пугачева восхитила своих поклонников новым легкомысленным имиджем. Снимок артистка опубликовала в Instagram. На фото певица позирует в белых кедах, джинсовых шортах и клетчатой рубашке.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Поклонники сразу же стали делать артистке комплименты. Они написали, например, "Талантлива в творчестве , талантлива в жизни ! А дети ваши СУПЕР!!!", "Очень красивая,такая задорная", "Ничуть не удивляюсь, женщина должна быть прекрасна во всем! Спасибо Вам за песни, именно в вашем исполнении, за Ваш неповторимый голос", "Так держать на зло врагам и недругам", "Отсчёт годам уже давно идёт в обратную сторону, здесь где то лет 40". Кто-то посчитал, что на фото Пугачева выглядит на 25 лет.

Как сообщала Страна, Пугачева превратилась в брутальную рок-диву на съемках клипа.

Мы рассказывали, что Пугачева в шляпе с перьями встретила весну с Песковым и Киркоровым.

Ранее Алла Пугачева ответила злопыхателям в Интернет: "Я старею и довольно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива".