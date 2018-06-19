В Лубенском районе Полтавской области в ДТП погиб харьковский бизнесмен Александр Яковенко. Речь идет о ужасающем случае, когда Audi А8 с бизнесменом за рулем врезалась в отбойник, перевернулась и сгорела дотла.

Об этом во вторник, 19 июня сообщила Служба автомобильных дорог Полтавской области.

"Вчера в ужасном дорожно-транспортном происшествии погиб основатель компании Промэнергострой Александр Яковенко. С этим подрядчиком Служба работала не один год", – говорится в сообщении автодора на странице в Facebook.

45-летний харьковчанин, потерял управление и на скорости врезался в металлический отбойник. От удара иномарка опрокинулась и сгорела почти дотла. Выжить не удалось никому: водитель погиб на месте, а его 38-летняя пассажирка, получившая тяжелые травмы, умерла в отделении реанимации Лубенской центральной горрайонной больницы.

В свою очередь издание Полтавщина отмечает, что с Александром Яковенко также связаны фирмы Будгарант-7 и МБЦ.

"Эти компании ремонтируют и содержат дороги в Полтаве. Такая деятельность продолжается уже более 10 лет", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/poltsad

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