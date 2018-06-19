Голливудский актер Роберт Патрик, известный по роли безжалостного робота-убийцы «Т-1000» во второй части "Терминатора", прибыл в Украину для работы над новым украинским фильмом Захар Беркут.

Известно, что Патрику досталась главная роль - американец воплотит на экране образ украинского национального героя из повести Ивана Франка.

Актер опубликовал в Instagram несколько сделанных в Украине фотографий – он успел побывать во Львове и на озере Синевир. Отмечается, что сорежиссером картины стал Джон Винн, который работал с оскароносным режиссером Гильермо дель Торо и Marvel.

Помимо Патрика, в ленте задействованы и прочие американские актеры: Томми Фланган (“Гладиатор”, "Храброе сердце"), Рокки Майерс ("Люцифер") и Поппи Дрейтон ("Хроники Шаннары"). Премьера фильма запланирована на 2019 год.

Фото: instagram.com/ripfighter

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