В МВД России запустили процедуру упрощения получения гражданства России для беженцев с Украины и выходцев из Донбасса. Конкретные предложения представят в ближайшее время.

Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов, передает ТАСС.

"Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время", - сообщил он.

"В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну", - отметил Зубов.

По его словам, министерство также прорабатывает механизмы возвращения соотечественников в Россию из всех стран.

"В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем", - подчеркнул замглавы МВД.

"Страна" разбиралась, как Россия собирается раздавать свое гражданство украинцам.

С 2013 года украинский вопрос поднимался на всех ежегодных пресс-конференциях и "прямых линиях" Путина. Но жителей Донбасса вывели в эфир к президенту России впервые.

Напомним, что Аваков допустил лишение населения неподконтрольной части Донбасса части гражданских прав.