В среду, 20 июня, в Украине будет по-прежнему теплая погода. Средняя температура ожидается в пределах +27...+ 34 (в южных областях). Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На востоке переменная облачность, местами дожди, температура до +33°. На юге также без осадков. Температура до +34°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +28°.

В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +28°. В центре местами дожди, температура до +31°.

Согласно народному прогнозу, 20 июня - день Святого Федота.

Если на Федота пройдет дождь, будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", периодические дожди и грозы 20 июня наиболее вероятные вдоль полосы от западных областей через Винницкую, Черкасскую, Полтавскую область к Харьковской.

Ранее синоптик показала, где в Украине будет жарко, а где пройдут дожди и грозы.