В Украину на Федота придет тропическая жара до +34
В среду, 20 июня, в Украине будет по-прежнему теплая погода. Средняя температура ожидается в пределах +27...+ 34 (в южных областях). Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
На востоке переменная облачность, местами дожди, температура до +33°. На юге также без осадков. Температура до +34°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +28°.
В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +28°. В центре местами дожди, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 20 июня - день Святого Федота.
Если на Федота пройдет дождь, будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.
Фото: meteo.gov.ua
Как сообщала "Страна", периодические дожди и грозы 20 июня наиболее вероятные вдоль полосы от западных областей через Винницкую, Черкасскую, Полтавскую область к Харьковской.
Ранее синоптик показала, где в Украине будет жарко, а где пройдут дожди и грозы.