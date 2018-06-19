Британская актриса Эмилия Кларк, которая получила известность, сыграв "мать драконов" Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", огорчила своих фанов. Кларк сообщила, что съемки с участием ее героини в многосерийном фильме завершены.

На странице в Instagram звезда оставила пост-прощание, в котором сообщила о завершении съемок в киносаге.

"Отправилась на остров, чтобы попрощаться с землей, которая стала моим домом вдали от дома почти на десять лет. Это было настоящее приключение. "Игра престолов", спасибо за жизнь, о которой я раньше даже не мечтала, и за семью, по которой я никогда не перестану скучать", - написала Кларк.

Фото: instagram.com/emilia_clarke

Заметим, что Эмилия Кларк играла в "Игре престолов" одну из главных ролей в течение восьми лет.

Cериал, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина, выйдет на экраны только через год - летом 2019 года, сейчас съемки еще продолжаются.

Как сообщала "Страна", финал саги держится в строжайшем секрете, однако время от времени актеры делают громкие заявления, подогревая интерес зрителей. Например, актриса Мэйси Уильямс - исполнительница роли Арьи Старк поведала о потрясающем финале сериала только маме.

Также сообщалось, что актриса Лена Хидди, которая мастерски сыграла королеву-мать Серсею Ланистер показала как закончится сериал "Игра престолов".

Известно, что НВО примет "безумные меры" для безопасности сценария заключительного сезона.