Полиция открыла уголовное дело после ночной аварии на железной дороге в Днепре, в результате которой локомотив и более 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов.

Об этом сообщили в главке полиции Днепропетровской области.

"Все обстоятельства происшествия будут установлены в рамках открытого по ч.1 ст.277 уголовного производства", - сообщили в полиции. Наказание по этой статье - Повреждение путей сообщения и транспортных средств - штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 необлагаемый минимум - 17 грн) или исправительные работы на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

Во вторник в пресс-службе ОАО "Укрзализныця" сообщили, что примерно в 4 часа ночи на станции "Нижнеднепровск-Узел" (г.Днепр) из-за кражи элементов железнодорожного пути произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов.

"Сход произошел из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути №3 станции. Восемь сошедших с рельсов вагонов были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом (5, 1 и 2 соответственно), семь – пустых", - сообщили в "Укрзализныце".

В компании отметили, что уведомили об инциденте правоохранительные органы, а непосредственно на месте ЧП работает комиссия ОАО "Укрзализныця".

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре злоумышленники украли гайки и крепления железнодорожного пути и пустили под откос товарный поезд.

Также в Днепре грузовой поезд сошел с рельсов. Фото.