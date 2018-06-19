Сегодня, 19 июня, на Майдане Незалежности в Киеве произошло дерзкое преступление. Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, наглый грабеж произошел около 16.00 часов сегодня, когда потерпевший передвигался на своем автомобиле по Крещатику в районе Майдана.

В это время перед автомобилем выскочил мужчина и принудительно начал останавливать автомобиль.

У пешехода было в кровь разбито лицо и первое что пришло на ум водителю - возможно требуется помощь.

Чтобы узнать что случилось с человеком, мужчине пришлось остановиться, но потом он об этом горько пожалел.

Как только машина остановилась и гражданин, которого, как мы узнали из своих источников в МВД зовут Александр Турчинов (это оказался почти полный тезка главы СНБУ с другим отчеством) вышел из машины, человек бросился к нему, сорвал с шеи золотую цепочку и убежал в сторону Майдана.

Опешивший однофамилец главы СНБУ только сумел рассмотреть что у грабителя разбито лицо, он был одет в зеленую футболку с синим рюкзаком за плечами. Несмотря на обилие полиции грабителя по горячим следам задержать не удалось.

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