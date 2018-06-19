В немецком городе Эрфурт спасли двух пьяных ежей, которые вдвоем выпили перевернутую бутылку с яичным ликером рядом с детской площадкой. Об этом сообщает пресс-служба полиции федеральной земли Тюрингия в Facebook.

Практически обездвиженных животных обнаружила местная жительница.

Женщина сразу же вызвала полицейских.

Правоохранители описали курьезный случай в посте:

"Животных нашли у детской площадки, позже их отправили в безопасное место - зоопарк. У ежей диагностировали алкогольную интоксикацию", - говорится в сообщении.

Кстати, это не первый случай, когда за помощью полицейских обращаются встревоженные поведением ежей местные жители. Ранее полицейских вызывали из-за странных звуков в городе Бремен. Выяснилось, что их издавали обнаруженные в саду пара ежиков, очень громко занимавшихся любовью.

Пьяных ежей госпитализировали с детской площадки Фото: facebook.com/Polizei.Thueringen

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