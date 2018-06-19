Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что Россия в ближайшее время введет "балансирующие меры" в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, пишет российский Коммерсант.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", - приводит СМИ комментарий Орешкина.

"Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели",- пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Россия изучает возможность подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с решением США ввести пошлины. Пошлины США на сталь и алюминий из Евросоюза начали действовать 23 марта.

Как сообщала "Страна", Мексика ввела пошлины на товары из США - свиные ножки, виски, сыр и сталь.

Страны ЕС поддержали введение 25%-х пошлин на товары из США, подорожают джинсы, бурбон и Harley Davidson.