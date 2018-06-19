Соломенский суд Киева обязал Национальной антикоррупционное бюро Украины НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) начать расследование против генпрокурора Юрия Луценко.

Ведомствам поручено разобраться в "развозе" гостей Луценко на двух служебных автомобилях прокуратуры. Об этом в Facebook сообщил Ренат Кузьмин.

"Сегодня можно не тратить время на посещение юмористических шоу, достаточно просмотреть фото и видео на ФБ-страницах украинских политиков.

Там и генпрокурор, танцующий с собачкой под возбужденное повизгивание его отреставрированной супруги; и их младший сынишка в рыцарских латах в образе персонажа компьютерной игры Dark Souls; и их кум в образе Питера Пена на аватарке в ФБ; и он же на дипломатической встрече с пистолетом, привязанным к жирной ляжке; и вся кумовская семейка в античных шмотках на фресках стен собственной церкви… Но это я так, к слову…

Так вот, вспомните, как генеральный прокурор с дружками отгулял на свадьбе своего сынишки, того самого, который убил в ДТП сотрудника полиции и, благодаря папане и его куму-президенту, ушел от ответственности. СМИ тогда живописно описали как Луценко-старший бесцеремонно и, что примечательно, абсолютно бесплатно, использовал служебные автомобили ГПУ для обслуживания захмелевших VIP-гостей. Даже фотографии автомобилей и водителей "прокурорского элит-такси" опубликовали. Но, как обычно, никакой реакции на эти публикации от руководителей НАБУ, СБУ, МВД, НАЗК, АП и прочих дармоедов, вечно разглагольствующих о борьбе с коррупцией, не последовало…

Пришлось через суд заставить розовощеких антикоррупционеров Сытника и Холодницкого расследовать очевидный факт коррупции генпрокурора. Публикую выписку из ЕРДР и письмо детектива НАБУ о начале расследования дела против генпрокурора, перепутавшего таксопарк и автопарк подчиненной ему ГПУ.

Думаю, скоро мы увидим в ФБ фото и видео всей этой камарильи в тюремных робах. Не зря же Луценко свою тюремную кружку до сих пор хранит. Всему свое время", - написал бывший заместитель генерального прокурора Украины.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

Как сообщала "Страна", старший сын Луценко подарил всей семье генпрокурора Украины отдых за рубежом.

"Правда, и за рубежом, бывает, идешь по Милану, останавливается бусик, оттуда высовывается наш земляк и кричит что-то типа: "Пане Юрію, свободу не спинити!"…" - рассказал Луценко.

Напомним, что Назар Холодницкий объединил и уже расследует два уголовных дела против Юрия Луценко.