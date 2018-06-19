Мэр Харькова Геннадий Кернес обвинил областную прокуратуру и СБУ в давлении на коммунальщиков и попытках устроить в городе хозяйственный коллапс.

Обращение мэра было опубликовано на сайте горсовета.

По его словам, "по выдуманным поводам представители силовых органов области приходят в мэрию, на все без исключения КП, изымают необходимую для эффективной работы горсовета и предприятий документацию, вызывают руководителей на многочасовые допросы".

"Как я понимаю, конечной целью этих действий должен стать коммунальный коллапс в городе – невывоз мусора, отключение воды и многое другое. Но я даю слово всем харьковчанам, что этой цели ни работники прокуратуры, ни следователи СБУ не достигнут", - заявил Кернес.

Он отмечает, что дела против КП или чиновников горсовета "чаще всего разваливаются или по дороге в суд, или в самом суде".

Поэтому поиски "заангажированными следователями областной прокуратуры и СБУ "грязного белья" не помешают готовить город к отопительному сезону и проводить все работы, которые, "в огромных объемах ведутся сейчас на улицах и во дворах Харькова".

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове правоохранители считали взятку прямо на асфальте - адвокат.

Также суд арестовал дома и машины Добкина.