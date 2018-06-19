Волочкова опубликовала полуобнаженное фото с белым букетом
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram пикантное фото с очередным букетом.
Для разнообразия 42-летняя блондинка решила сфотографироваться с цветами, при этом одетая лишь в "нижний" элемент нижнего белья.
Комментарии в своем Instagram она ограничила.
Фото: instagram.com/volochkova_art
Как сообщала "Страна", Волочкова села на шпагат рядом с поэтом на вилле в Пхукете. Компанию ей составил казахский поэт Хакима Булибеков.
А украинская певица Светлана Лобода призналась в любви к российскому коллеге.
"Люблю этого я парня... его талант ....и глубину в глазах", - написала она под совместным фото.
Также сообщалось, что Анастасия Волочкова, как и ряд других известных людей, берет за интервью 3-4 тысячи долларов.
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