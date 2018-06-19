Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram пикантное фото с очередным букетом.

Для разнообразия 42-летняя блондинка решила сфотографироваться с цветами, при этом одетая лишь в "нижний" элемент нижнего белья.

Комментарии в своем Instagram она ограничила.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Как сообщала "Страна", Волочкова села на шпагат рядом с поэтом на вилле в Пхукете. Компанию ей составил казахский поэт Хакима Булибеков.

А украинская певица Светлана Лобода призналась в любви к российскому коллеге.

"Люблю этого я парня... его талант ....и глубину в глазах", - написала она под совместным фото.

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова, как и ряд других известных людей, берет за интервью 3-4 тысячи долларов.