По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве ожидаются грозы. В связи с этим Киевзеленстрой напомнил об основных правилах безопасности во время грозы.

Прежде всего при приближении грозы лучше воздержаться от поездок в лес, поле или к водоему. Молния опасна тогда, когда за вспышкой тут же раздается грохот грома, то есть грозовая туча находится над вами, и опасность удара молнии наиболее вероятна.

Действия перед грозой и во время ее должны быть следующими:

не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шарообразную молнию, подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей;

не топить печь, поскольку дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность;

радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности)

при поиске укрытия отдайте предпочтение жилому дому или иной постройке, защищенной молниеотводом;

при поиске укрытия отдайте предпочтение жилому дому или иной постройке, защищенной молниеотводом; если имеете при себе мобильный телефон, не забудьте немедленно выключить;

не находитесь на возвышениях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых ограждений, заземления молниеотвода;

не находитесь на возвышениях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых ограждений, заземления молниеотвода; на открытом пространстве лучше присесть в сухую яму или траншею. Тело должно иметь меньше точек соприкосновения с землей, нельзя ложиться на землю, тем самым увеличивается площадь поражения разрядом;

если гроза застала вас в лесу, необходимо укрыться на участке с низкорослыми деревьями. Нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами, тополями;

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды - купаться, ловить рыбу,

необходимо подальше отойти от берега;

во время грозы не занимайтесь спортом на открытом воздухе, не бегайте, поскольку считается, что пот и быстрое движение "притягивает" молнию;

если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;

если гроза застала вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну, двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется;

если у вас возникнет шарообразная молния, по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь, не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-нибудь, так как может произойти взрыв, не следует бежать от нее;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

не находиться вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Ранее "Страна" писала о том, что над Луцком пронесся ураган, который принес ливень, град и транспортный коллапс.

Также мы сообщали, что синоптик показала на карте, где в Украине будут грозы, шквалы, град и даже смерчи.