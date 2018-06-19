Коммерческий суд Лондона во вторник разрешил "заморозку" активов ПАО "Газпром" (РФ) на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

В НАК напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража -выплаты $2,6 млрд.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" штраф в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить украинской НАК $2,56 млрд.

Ранее "Страна" писала о том, что руководство Нафтогаза уже получило $21 млн премии за решение по Газпрому, которое суд "заморозил".

Также мы сообщали о том, что коммерческий директор и глава "Нафтогаза" получат на двоих $13,9 миллионов премии.