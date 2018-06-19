Суд разрешил заморозить активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов
Коммерческий суд Лондона во вторник разрешил "заморозку" активов ПАО "Газпром" (РФ) на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.
В НАК напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража -выплаты $2,6 млрд.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" штраф в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить украинской НАК $2,56 млрд.
Ранее "Страна" писала о том, что руководство Нафтогаза уже получило $21 млн премии за решение по Газпрому, которое суд "заморозил".
Также мы сообщали о том, что коммерческий директор и глава "Нафтогаза" получат на двоих $13,9 миллионов премии.