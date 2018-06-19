Генеральный директор Tesla Илон Маск разослал всем сотрудникам компании электронное извещение о том, что в компании произошел саботаж. Один из сотрудников совершил "прямые изменения в коде" внутренних систем Tesla, а также передавал данные третьим лицам.

Об этом сообщает издание CNBC, в распоряжении которого оказался текст письма.

Несколько сотрудников Tesla подтвердили журналистам его подлинность.

В сообщении от Маска говорится, что неназванный сотрудник пошел на такой шаг из-за того, что не получил повышение на работе. Он уже сознался в саботаже. Однако гендиректор Tesla предположил, что в диверсии могли быть заинтересованы "брокеры с Уолл Стрит", "нефтегазовые компании" и конкуренты из более крупных автоконцернов.

Маск напомнил, что некоторые традиционные производители автомобилей занижали данные о вредных выбросах, а значит они, возможно, "готовы обманывать и другими способами".

Также предприниматель разослал сотрудникам второе письмо, в котором рассказал об "еще одном странном инциденте": пожаре на заводе по производству Tesla, который стал пятым с 2014 года. Из-за этого Маск призвал всех сотрудников быть бдительными, потому что у "внешних сил" есть мотивация остановить работу компании.

Tesla должна была нарастить производство Model 3 до пяти тысяч машин в неделю к концу 2017 года, но не смогла достигнуть этого показателя. Только при достижении такого уровня она перестанет производить автомобили в убыток. По состоянию на 5 июня компания производит около 3,5 тысяч штук в неделю.

Как сообщала "Страна", Илон Маск рассказал о новой Tesla Model 3 с двумя двигателями. Заряд батареи должен обеспечивать до 500 километров пути.

Отметим, что на фоне рекордных убытков Маск купил акции Tesla на $10 млн.