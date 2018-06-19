В субботу, 7 июля, в Киеве пройдет массовый "Исторический переплыв Днепра". Об этом сообщает пресс-служба мероприятия в Facebook.

Жители и гости столицы будут переплывать Днепр от Паркового моста со стороны Труханова острова до причала № 14 на набережной возле Почтовой площади.

Также на Почтовой площади будет вестись прямая трансляция массового заплыва. Победителям будут вручены ценные подарки и награды.

Мероприятие приурочено к празднованию"Дня Днепра-2018". В нем могут принять участие все желающие любой весовой категории. Для этого только нужно зарегистрироваться по ссылке.

Программа массового заплыва:

9:00 - начало регистрации участников, маркировка;

10:20 - предстартовый брифинг в зоне старта;

10:30 - старт, начало заплыва;

11:15 - награждение победителей и призеров, вручение победителям отличий и памятных наград.

Ранее "Страна" сообщала, что на всех столичных пляжах не рекомендуется купаться.

Как сообщала "Страна", на Google-картах появились опасные места для купания в Украине.