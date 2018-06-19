Российский "Газпром" производит реструктуризацию своих европейских дочерних компаний, чтобы избежать их принудительной конфискации в пользу украинского "Нафтогаза" по делу о транзите газа.

Об этом говорится в письме, которое "Нафтогаз" направил в шведский апелляционный суд для размораживания процесса выполнения решения Стокгольмского арбитража, передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст письма, которым располагает редакция.

В частности, по мнению представителей "Нафтогаза", 5 дочерних компаний "Газпрома" в Европе объявили, что Газпром больше не является их владельцем и отказались сотрудничать со следствием.

Это случилось незадолго до того, как "Нафтогаз" направил иски в суды европейских стран с требованием заморозить активы Газпрома, его дочерние компании и конфисковать их в пользу "Нафтогаза". В украинской компании считают, что это не может быть простым стечением обстоятельств.

Кроме этого, в письме "Нафтогаз" привел показания одного из арбитров, в котором тот заверяет, что ни одно третье лицо не выносила приговор по делу о транзите газа и не могла этого сделать. Также "Нафтогаз" ставит под сомнение лингвистическую экспертизу, которая якобы выявила вмешательства в решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, что 14 июня стало известно, что "Газпром" добился приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража в деле против "Нафтогаза". 18 июня украинская компания обратилась в апелляционный суд со своими объяснениями по этому делу.

Российский газовый монополист подал апелляцию в суд округа Свеа, Швеция в конце марта 2018 года. Позже в "Газпроме" сообщали, что не будут выплачивать компенсацию "Нафтогазу" до тех пор, пока не получат решение апелляционного суда.

"Нафтогаз" судиться с "Газпромом" от 2014 года о двух больших вопросов: цены на российский природный газ и транзит.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США. Таким образом, по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК Нафтогаз 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" подтвердил обязательство выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда, но заявил, что не согласен с таким решением.

Ранее "Страна" сообщала, что руководство Нафтогаза уже получило $21 млн премии за решение по Газпрому, которое суд "заморозил".

Также "Нафтогаз" оспорил в Апелляционном суде Швеции остановку взыскания средств с "Газпрома".