Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, которая показала, что умеет управлять самолетом, посетила лагерь беженцев в Ираке.

Об этом сообщает Tatler.ru.

Во время встречи с волонтерами и людьми из поселения Энджи выразила благодарность народу Ирака за то, что они оказались гостеприимны к тем, кто потерял свой родной дом.

"В моей стране, когда мы говорим о Ближнем Востоке, то обычно фокусируем внимание на проблемах и страданиях людей. Огромное количество семей страдают от конфликта, в котором они сами не участвуют, они не могут контролировать экстремизм. Но этот визит также напомнил мне о невероятном достоинстве и великодушии народа Ближнего Востока", - сказала Энджи.

Она отметила, что многие вопросы, касающиеся беженцев, нуждаются в решении.

"У семей нет даже минимального пособия, они не могут получить адекватную медицинскую помощь, девочки подвергаются сексуальному насилию, у детей нет возможности ходить в школу. Мы не должны упускать шанс инвестировать в этих людей, и тогда они смогут получить новые полезные навыки, чтобы поддерживать свои семьи", - добавила она.

Фото: tatler.ru

Фото: tatler.ru

Фото: tatler.ru

Напомним, что ранее Джоли сделала официальное заявление по разводу с Бредом Питтом.

Как сообщала "Страна", суд Лос-Анджелеса обязал Анджелину Джоли разрешить ее детям общаться с Брэдом Питтом. Поэтому День отца шесть сыновей и дочерей провели с Питтом в Лондоне.