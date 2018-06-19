В Минюсте отказались начать исполнительное производство для восстановления в должности экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Сергея Бочковского.

Об сообщил его адвокат Владимир Енич, передают Украинские новости.

Также этим ему фактически отказано в выплате положенной зарплаты за время вынужденного "прогула".

"Они (Минюст - Прим.Ред.) отказали в открытии производства в связи с тем, что якобы взыскание зарплаты должно исполняться органами Государственной казначейской службы, а на решение о восстановлении они просто "закрыли глаза". Мы эти действия обжаловали", - сообщил он.

Адвокат отметил, что в случае открытия производства исполнительная служба Минюста обязана была бы 2 раза оштрафовать министра внутренних дел Арсена Авакова и инициировать открытие уголовного производства за неисполнение решения суда.

Как сообщала "Страна", Аваков заявил, что Бочковский не имеет "морального права быть главой ГосЧС".

Работа Государственной службы Украины (ГСЧС) по чрезвычайным ситуациям направляется и координируется Кабмином через Министра внутренних дел.

Отметим, что в Минюсте открестились от планов по легализации однополых браков в Украине.