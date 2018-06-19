Шестеро сутенеров организовали межрегиональную сеть выездных борделей, которые действовали в Киеве и области, а также в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

По данным правоохранителей, сутенеры привлекли к своему бизнесу более 40 проституток разных возрастов и осуществляли за ними круглосуточный контроль. Также они сбывали клиентам наркотические средства - амфетамин и каннабис.

Сутенеры работали в трех областях, поставляя клиентам наркотики и девушек. Интимные услуги ыли не из дешевых 1500–5000 грн в час.

Фото: kv.npu.gov.ua

Для прикрытия своей противоправной деятельности девушки работали только "на выезд" – по месту жительства или временного пребывания клиентов.

Во время десяти обысков полицейские обнаружили и изъяли деньги, наркотики, банковские карты, на которые перечислялась плата за услуги, средства связи, записные книжки со списками клиентов и их адресами и суммами полученных от них средств, а также графики дежурства девушек.

Продолжается следствие в рамках открытого уголовного производства по статье о сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией, а также о незаконном хранении наркотических средств. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове задержали сутенера, который пытался подкупить полицейского автомобилем.

Также мы сообщали, что на границе с Польшей задержали иностранца, который вез украинок в бордели Германии.