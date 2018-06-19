До конца лета текущего года "Укрзализныця" планирует запустить прямой поезд по маршруту Мукачево - Будапешт (Венгрия).

Об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на странице в Facebook.

"До конца лета, за два месяца, евроколеей должен быть запущен обещанный поезд Мукачево – Будапешт", - написал он.

По его словам, в 500 м от железнодорожного вокзала станции "Мукачево" также будет построена отдельная посадочная платформа, которая будет примыкать к колее стандарта 1435 мм. Сейчас согласовывается проект и прорабатывается вопрос графика движения поезда и тарифы.

"Кроме новой платформы, будут приведены в порядок около 40 км евроколеи. В перспективе - прямое железнодорожное сообщение узкой колеей со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза", - отметил он.

Кравцов рассказывает, что новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за 6 часов.

"400-км маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза", - подытожил и. о. председателя правления "Укрзализныци".

Проезд в поезде во втором классе будет стоить 711,84 грн, а в первом - 1043,62 грн.

Напомним, в мае Кравцов отмечал, что ПАО "Укрзализныця" совместно с венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START планирует запустить прямой поезд по маршруту Мукачево - Будапешт.

По его словам, на новом направлении не будет теряться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую, что дает значительное преимущество маршрута.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Ранее "Страна" сообщала, что ко Дню Конституции "Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов.

Также гаспачо и ланч-боксы по 115 гривен. "Укрзализныця" показала, чем будет кормить в поездах с 18 июня.