В России пациентка одного из роддомов Кубани родила раньше срока во время матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, женщина родила на 36 неделе. Она так переживала, что начались роды.

"Она родила в тот момент, когда был забит пятый гол. Поэтому сына, который родился, назвали Александром в честь игрока команды Головина", - сказал Филиппов.

Напомним, сборная России одержала разгромную победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Путин смотрел этот матч вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. После каждого забитого россиянами гола он разводил руками и улыбался. Пользователи соцсетей предположили, что таким образом глава России извиняется перед саудовским наследным принцем.

Как сообщала "Страна", футболистов Саудовской Аравии накажут за поражение от России.