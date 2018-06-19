Немецкая музыкальная индастриал-метал-группа Rammstein анонсировала выпуск нового альбома до конца 2018 года. Он станет первой студийной работой немецких музыкантов с 2009 года.

Сообщение о завершении работы над записью появилось на странице Stubhub, мексиканского билетного оператора.

Накануне Rammstein объявили, что дадут два новогодних концерта в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта (31 декабря и 2 января).

В описании к мероприятию говорится: "В данный момент группа находится в финальной стадии продакшена ее седьмого студийного альбома, который выйдет до конца этого года, так что мексиканские фанаты весьма вероятно смогут первыми услышать новые песни".

Как сообщала "Страна", черкасский художник стал автором обложки нового альбома Элтона Джона. В итоге было создано семь иллюстраций, одну из которых можно увидеть на обложке, а остальные находятся внутри.

Отметим, что Светлана Тарабарова показала округлившийся животик и заявила, что новый альбом пишет вместе с ребенком.