Президент Франции Эммануэль Макрон отругал подростка за неуважительное обращение и потребовал корректно вести себя на официальной церемонии. Это произошло 18 июня во время церемонии по случаю 78-й годовщины призыва, произнесенного Шарлем де Голлем в 1940 году, пишет Liberation.

Церемония прошла в департаменте О-де-Сен, куда приехал и Макрон. После ее завершения президент направился пожать руки собравшимся на церемонии французам.

"Как дела, Ману?" - крикнул Макрону один из подростков.

"Ты можешь валять дурака, но сегодня день, когда исполняют "Марсельезу" и "Песню партизан", обращайся ко мне "господин президент", - потребовал глава Франции.

Ранее "Страна" писала о том, что Макрон предлагает сделать французский основным языком Евросоюза.

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