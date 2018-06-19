Больше половины украинцев (64% опрошенных) не планируют отдыхать в этом году, а количество тех, у кого нет возможности уехать составляет 22%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что количество тех, кто не поедет отдыхать, обратно пропорциональна уровню финансовой обеспеченности: чем ниже доход, тем больше тех, кто не поедет отдыхать и наоборот.

Тех, кто планирует ехать за границу больше среди тех, кто может позволить себе покупать дорогие вещи (16%).

Фото: kiis.com.ua

Большие разногласия относительно планов на отдых среди жителей сел и городов. Так, 79% жителей сел не планируют никуда ехать, лишь 3% планируют поездку на дачу.

Тех, кто планирует ехать в Карпаты и другие места Украины, вдвое больше среди жителей городов (10%) по сравнению с жителями сел (5%)

Такая же ситуация с поездкой за границу - 5% жителей городов, 2% - жителей сел.

Фото: kiis.com.ua

Фото: kiis.com.ua

Исследование проходило с 18 по 30 мая. Методом личного интервью было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме аннексированного Крыма) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" пустит 5 дополнительных поездов в Одессу на период отпусков.

Ранее "Страна" писала о том, сколько будут отдыхать украинцы на День Конституции.