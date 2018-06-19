Популярный советский и российский актер Михаил Боярский, который ранее предсказывал крах сборной России на ЧМ-2018, сделал свой прогноз на сегодняшнюю игру России против Египта.

"Я полагаю, что сборная России выиграет… Трудно сказать, с каким счетом, но я хотел бы, чтобы было 3 - 1", - заявил Михаил Боярский, передает Чемпионат со ссылкой на RT.



Он также сказал, чего ему не хватило в победном матче сборной России в стартовом матче против команды Саудовской Аравии.



"Я не берусь судить профессионально, что касается меня как болельщика, то мне всего хватило вполне. Еще пяти голов не хватило - 10 - 0 было бы лучше", - добавил Боярский.

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