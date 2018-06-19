В результате аварии на железной дороге в Днепре, где 19 июня рано утром из-за кражи гаек и креплений на путях сошел с рельсов товарный состав, задержка в движении поездов составляет более часа. Об этом сообщает "112 Украина".

"Задержки в движении есть, у отдельных поездов до часа, больше часа - у пригородных. Они курсируют вариантным маршрутом", - рассказала пресс-секретарь Приднепровской железной дороги Ирина Козлова.

В Днепре на месте аварии продолжается ликвидация ее последствий. И если ранее железнодорожники обещали освободить рельсы и восстановить движение на этом участке пути в первой половине дня 19 июня, то теперь речь идет о том, чтобы закончить работы к вечеру.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре злоумышленники украли гайки и крепления железнодорожного пути и пустили под откос товарный поезд.

Также мы сообщали, что в Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов.