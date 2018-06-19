Капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко сможет выехать в аннексированный Крым. Херсонский городской суд отказался продлить для него ранее действующий запрет на выезд.

Об этом говорится в постановлении суда.

Прокурор ходатайствовал о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, на 60 дней. Это касалось обязанностей прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или в суд и не посещать временно оккупированный Крым.

Свое ходатайство прокурор мотивировал тем, что относительно Горбенко расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), а сам подозреваемый может скрываться от следствия, совершить другое уголовное преступление, уничтожить или исказить доказательства.

Досудебное расследование установило, что гражданин Украины, капитан судна СЧС "Норд" Горбенко, который плавал под флагом России, 24 марта 2018 года вышел из керченского порта в аннексированном Крыму в направлении Азовского моря с целью промышленного вылова рыбы.

На борту "Норда" находились недействительные судовые документы, выданные оккупационными властями Крыма.

"ОСОБА_2 (Горбенко – Прим.Ред.) с помощью СЧС "Норд", без предусмотренного законом разрешения в центральном районе Азовского моря ... незаконно выловил 5627 килограмм рыбы (сырец, тюлька) для ее дальнейшей реализации", - говорится в материалах суда.

Отмечается, что своими действиями капитан "Норда" нанес ущерб на 96 тысяч 900 гривен.

Также указывается, что Горбенко, которому сообщили о подозрении, постоянно проживает в Крыму, имеет документы, выданные оккупационными властями Крыма, поддерживает связи с сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ, работает по законам России.

Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства.

Следственный судья Дмитрий Гонтар отклонил ходатайство прокурора, указав, что тот, согласно закону, должен был подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось, что 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, но с запретом ездить в Крым.

14 мая сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.

Как сообщала "Страна", ФСБ объявила в международный розыск причастных к задержанию крымского сейнера "Норд".

Напомним, что в России арестовали бердянское судно за браконьерство.

В отношении его капитана возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов - по ч.3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения").