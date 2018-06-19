"Киевводоканал" получил разрешение на индивидуальное отключение должников в столице от канализации. Первопроходцами стали жители многоэтажных жилых домов на Троещине.

Об этом сообщает "Информатор".

При помощи устройства Chop-2008 от возможности использовать канализационный сток отключили жителей улиц Градинской и Бальзака.

Процедура выглядит приблизительно следующим образом. С чердака дома в квартиру должника опускают специальную заслонку. Она блокирует канализационный коллектор квартиры.

При этом все, что происходит внутри трубы оператор видит на мониторе через специальную камеру.

Специалист выбирает нужный этаж, находит квартиру и наглухо перекрывает выход сточных вод.

Одно из таких отключений записали на видео.

Житель многоэтажки, которому перекрыли канализацию, задолжал "Киевводоканалу" более 4 тысяч гривен. Сообщение об отключении от канализации было оставлено на дверях его квартиры, поскольку должник отсутствовал.

Разблокирование стоит денег: надо погазить задолженность, дополнительно оплатить две тысячи гривен за услугу подключения к канализации.

Как сообщала "Страна", ранее "Киевводоканал" назвал адреса в столице, где отключили воду.

Напомним также, что "Киевводоканал" заявлял о миллионных долгах по субсидиям и грозил отключениями воды.