Украинская авиакомпания SkyUp откроет продажу билетов на внутренние и международные направления из столичного аэропорта "Киев" в июле. Об этом 19 июня во время пресс-конференции заявил соучредитель SkyUp Airlines Юрий Альба, сообщает Укринформ.

"Мы обещали создать национальный лоукост-перевозчик, и мы уверенно движемся к этой цели. Уже в первой декаде июля мы откроем продажу на внутриукраинские рейсы в Одессу из Киева и Харькова. Параллельно мы начнем продажу и на международные рейсы из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми ", - заявил Альба.

По его словам, ценообразование на билеты будет базироваться на основных лоукост-моделях ведущих перевозчиков мира. Цена на билеты внутренних перевозок стартует от 499 грн, а стоимость билетов на международные рейсы пока просчитывается.

SkyUp Airlines - украинский авиаперевозчик, выполняющий чартерные и регулярные перевозки по лоукост-модели. Авиакомпания была создана в июне 2017 года. Первый полет был совершен 21 мая 2018. 30 мая 2018 Госавиаслужба Украины удовлетворил просьбу SkyUp Airlines на право реализации полетов по 55 направлениям.

Ранее "Страна" писала о том, что украинский лоукостер SkyUp не полетит в апреле из-за отсутствия сертификатов.

Также мы сообщали, что в аэропорту Киева возмущенные пассажиры блокировали отправку авиарейсов.