В США после звонка на экстренный номер 911 местоположение владельца iPhone начнет автоматически отправляться сотрудникам службы спасения и полицейским. Соответствующая функция планируется в новой версии операционной системы iOS - 12.

Об этом сообщает агентство АР.

"Следующая (версия - Прим.Ред.) Операционной системы iPhone (iOS - Прим.Ред.) будет автоматически предоставлять более быструю и надежную информацию, которая определит местонахождение звонков на номер 911 примерно 6300 службам чрезвычайных ситуаций в США", - говорится в сообщении.

Для этого компания Apple будет использовать технологию RapidSOS, которая откроет доступ к IP-адреса позвонившего. В Apple отметили, что только диспетчеры службы безопасности будут получать данную информацию.

По словам экс-главы федеральной комиссии по связи США Тома Уиллера, внедрение такой технологии сможет стать новым стандартом, поскольку служба безопасности получит возможность спасти гораздо больше жизней.

Как планируется, новая функция будет частью iOS 12 - следующей версии программного обеспечения iPhone, которую компания выпустит в сентябре как бесплатное обновление.

Как сообщала "Страна", китайских студентов заставили собирать новенькие айфоны, чтобы нагнать спрос.

Студентам из города Чжэнчжоу - молодым людям 17-19 лет, в учебном заведении сказали, что трехмесячный "опыт работы" на фабрике обязательно нужен для завершения обучения.

Отметим, что владельцы iPhone могут майнить криптовалюту в фоновом режиме.