Названы области Украины, где больше всех съедают белого хлеба
Украинцы за последний год на среднюю зарплату могут купить на 5 килограммов больше белого хлеба, чем в прошлом году, или на 1%. Об этом сообщает директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
"В среднем украинец может себе позволить на конец апреля этого года 560 кг белого хлеба, в то время как в прошлом - 555 кг", - пишет Дорошенко.
Эксперт выделил топ-5 областей, в которых можно приобрести больше всего белого хлеба:
- Киев - 678 кг,
- Донецкая - 672 кг,
- Одесская - 638 кг,
- Днепропетровская - 607 кг,
- Запорожская - 594 кг.
Топ-5 областей, в которых белого хлеба можно приобрести меньше:
- Житомирская - 406 кг,
- Закарпатская - 432 кг,
- Черновицкая - 433 кг,
- Волынская - 437 кг,
- Сумская - 446 кг.
Разница между Житомирской областью и Киевом составляет 272кг, или 66%. Между первой и последней Топ-5 оказались:
- Харьковская область - 580 кг,
- Николаевская - 578 кг,
- Полтавская - 532 кг,
- Львовская - 510 кг,
- Ровенская - 505 кг,
- Киевская - 498 кг,
- Винницька- 488 кг,
- Луганская - 483 кг,
- Хмельницкая - 469 кг,
- Ивано-Франковская - 464 кг,
- Кировоградская - 456 кг,
- Херсонская - 455 кг,
- Черниговская - 454 кг,
- Тернопольская - 450 кг,
- Черкасская область - 449кг.
Также известны показатели увеличения потребления белого хлеба в год:
- Днепропетровская область + 83 кг,
- Одесская + 72 кг,
- Ровенская область + 57 кг,
- Донецкая + 52 кг,
- Харьковская + 42 кг.
Топ-5 регионов по уменьшению потребления пшеничного хлеба в год:
- Киев -67 кг,
- Запорожская -53 кг,
- Кировоградская -41 кг,
- Полтавская -30 кг,
- Сумская область -20 кг.
В сообщении отмечается, что только в 15 регионах, то есть в 60%, за год потенциально увеличилось потребление белого хлеба, а в 30% оно упало. В других за год покупательная способность не изменилась.
Также на основании данных официальной статистики за год, украинцы могут позволить себе купить свинины и молока меньше соответственно на 11% и 5%, а картофеля больше на 27%.
Как сообщала "Страна", по данным Госстата, в Украине выросли цены на хлеб и молоко, а на курятину упали.
Ранее в Facebook показали очереди пенсионеров за дешевым хлебом в Киеве.