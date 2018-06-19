Украинцы за последний год на среднюю зарплату могут купить на 5 килограммов больше белого хлеба, чем в прошлом году, или на 1%. Об этом сообщает директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"В среднем украинец может себе позволить на конец апреля этого года 560 кг белого хлеба, в то время как в прошлом - 555 кг", - пишет Дорошенко.

Эксперт выделил топ-5 областей, в которых можно приобрести больше всего белого хлеба:

Киев - 678 кг,

Донецкая - 672 кг,

Одесская - 638 кг,

Днепропетровская - 607 кг,

Запорожская - 594 кг.

Топ-5 областей, в которых белого хлеба можно приобрести меньше:

Житомирская - 406 кг,

Закарпатская - 432 кг,

Черновицкая - 433 кг,

Волынская - 437 кг,

Сумская - 446 кг.

Разница между Житомирской областью и Киевом составляет 272кг, или 66%. Между первой и последней Топ-5 оказались:

Харьковская область - 580 кг,

Николаевская - 578 кг,

Полтавская - 532 кг,

Львовская - 510 кг,

Ровенская - 505 кг,

Киевская - 498 кг,

Винницька- 488 кг,

Луганская - 483 кг,

Хмельницкая - 469 кг,

Ивано-Франковская - 464 кг,

Кировоградская - 456 кг,

Херсонская - 455 кг,

Черниговская - 454 кг,

Тернопольская - 450 кг,

Черкасская область - 449кг.

Также известны показатели увеличения потребления белого хлеба в год:

Днепропетровская область + 83 кг,

Одесская + 72 кг,

Ровенская область + 57 кг,

Донецкая + 52 кг,

Харьковская + 42 кг.

Топ-5 регионов по уменьшению потребления пшеничного хлеба в год:

Киев -67 кг,

Запорожская -53 кг,

Кировоградская -41 кг,

Полтавская -30 кг,

Сумская область -20 кг.

В сообщении отмечается, что только в 15 регионах, то есть в 60%, за год потенциально увеличилось потребление белого хлеба, а в 30% оно упало. В других за год покупательная способность не изменилась.

Также на основании данных официальной статистики за год, украинцы могут позволить себе купить свинины и молока меньше соответственно на 11% и 5%, а картофеля больше на 27%.

Как сообщала "Страна", по данным Госстата, в Украине выросли цены на хлеб и молоко, а на курятину упали.

Ранее в Facebook показали очереди пенсионеров за дешевым хлебом в Киеве.