Во вторник, 19 июня, во время протестов под Радой, вице-спикер Ирина Геращенко призвала протестующих разблокировать парламент и прийти 25 июня, во время непленарной недели.

Однако выступление Ирины Герщенко вызвало лишь негативную реакцию со стороны участников акции протеста. При этом "Ганьба!" и "гонит пургу" были самыми мягкими выражениями в адрес вице-спикера.

В частности, Геращенко пообещала, что с завтрашнего дня начнется работа в профильных комитетах Рады. "Сейчас невозможно сказать, что реалистично, а что нет". Ей в ответ закричали "Позор!".

Вице-спикер также начала говорить, что 6% ВВП идет на армию. "И что это дает?" - кричат ей из толпы. "Что вы лапшу на уши вешаете!". "Она съехала на армию, причем тут армия!" - возмутились участники митинга.

"Хлопцы ведь перед вами стоит первый вице-спикер...", - попыталась урезонить толпу Геращенко, но ее перебили дружным смехом и оскорблениями.

На все предложения Ирины Геращенко, ей в ответ люди скандировали "Выдай зарплату".

"Страна" ведет онлайн-хронику событий под Радой.

Напомним, что 19 июня в центре Киева под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими афганцами и полицией. Афганцам удалось прорвать оцепление полиции на площади перед парламентом и прорваться непосредственно к зданию Рады. В связи с этим перекрыты все входы и выходы в здание Верховной Рады - туда никого не пускают и не выпускают.

По словам нардепа Дмитрия Добродомова, основное требование протестующих афганцев - приравнять их льготы к льготам участников боевых боевых действий. А требования присоединившихся к акции протеста шахтеров - выплатить им долги по зарплате.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховную Раду штурмовали афганцы, шахтеры и чернобыльцы.

Также мы сообщали, что появилось видео, как шахтеры и афганцы брали штурмом Верховную Раду