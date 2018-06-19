Аккаунт в Facebook Peter Lions, который, как утверждает журналист Александр Дубинский, реально принадлежит президенту Петру Порошенко, ставит "лайки" уличным боям, российским певицам и разным политикам - включая российских и бывших "регионалов".

Об этом можно узнать, посетив страницу, которая, по утверждению журналиста Александра Дубинского, является тайным аккаунтом президента.

На аватарке у тайного Фейсбука Порошенко стоит изображение Питера Пена.

После того, как журналист сообщил о найденном аккаунте в Facebook, страница была тщательно почищена и закрыта от посторонних. Однако в подписках и понравившихся страницах можно найти немало интересного.

Что нравится альтер-эго президента

В Facebook можно посмотреть, каким страницам пользователь ставит лайки. Они разделяются на такие категории как спорт, кино, музыка, ТВ и так далее.

Больше всего "лайков" у этого аккаунта стоит в разделе Музыка. Музыкальные пристрастия "Питера Пена" более чем интересные. Помимо звезд украинской эстрады (Кузьма, ОЕ, Джамала, Тина Кароль, Ани Лорак, Брати Гадюкины и.т.п.), Петр Алексеевич поставил "лайки" страницам Кристины Орбакайте, Ирины Аллегровой, певице Слава, Нюша, а также зарубежным - Кристина Агилера, Рианна, Пол МакКартни, Элтон Джон.

Спортивных страниц Порошенко понравилось не так уж много. Среди них паблики Федерации футбола Украины, Александра Усика, братьев Кличко, Василия Ломаченко, руфера Mustang Wanted.

Книга президенту понравилась только одна - Андерс Aслунд "Как Украина превратилась в страну с рыночной экономикой и демократией".

Из медиа Порошенко понравились "Право на владу", "Мисс Украина", "Гроші", НТВ, "Свобода слова", Телеканал Прямий, газета "Вести", Квартал 95 и другие.

Среди других лайков и подписок – "Лучшие уличные бои", водка Finlandia и Absolut, журнал "Помада Жизненные истории", Биткоин, сообщества "ЮлеСтоп" и "Против Ляшко".

Из политиков лайки стоят страницам Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, Джастина Трюдо, Реджепа Тайипа Эрдогана. Из украинских политиков и деятелей отметки "нравится" удостоились Игорь Кононенко, Павел Климкин, Леонид Черновецкий и некоторые другие.

Интересно, что Peter Lions также лайкал страницы экс-премьера Украины Николая Азарова и премьера РФ Дмитрия Медведева.

Тайный аккаунт Порошенко также лайкал фотографии с продукцией "Рошен".

Заступался за президента

Аккаунт "Питера Пена" ставил лайки по сути самому себе - то есть, официальному аккаунту Петра Порошенко. А также вступал в дискуссии, защищая президента.

Интересно, что он также лайкал пост заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой от 19 января, который начинается словами "Из Порошенко политик, как из теста пуля".

А в декабре 2017 он лайкнул пост Комсомольской правды "Почему лишний вес не помеха звездам оперы".

Тайная интернет-жизнь Петра Порошенко

О том, что президент ведет дискуссии в соцсетях под вымышленными именами, стало известно еще год назад. В июле 2017 политик Роман Бессмертный рассказал в телеэфире, что Порошенко очень активно и постоянно пользуется социальными сетями.

По словам Бессмертного, есть люди, которых Порошенко постоянно читает в соцсетях, причем иногда заходит под чужими именами и дискутирует с оппонентами в комментариях.

Этих имен у президента несколько, хотя Бессмертный тогда не назвал ни одного. "В Facebook он сидит постоянно", - сказал Бессмертный.

Сам же Петр Порошенко сообщил еще в прошлом году "Громадському", что тратит на Facebook 20 минут в день - пока едет с утра на Банковую.