К середине дня понедельника, 19 июня участников митинга шахтеров и афганцев под зданием Верховной Рады в Киеве оттеснили за ограждение.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В знак протеста шахтеры начали громко стучать касками по переносным заграждениям. Акция протеста продолжается.

За порядком у здания парламента Украины наблюдают около 500 правоохранителей.

Фото: Страна.ua

Видео: youtube.com/Страна.ua

Как сообщала "Страна", пятеро полицейских получили травмы в стычках у Верховной Рады. Есть задержанный. Митингующие применили газовые баллончики из-за чего пострадали сотрудники полиции.

В Киеве ветераны Афганистана перекрыли улицу Грушевского.

Отметим, что Оппозиционный блок требует полного погашения долгов по зарплатам на госшахтах.