Картину Малевича "Пейзаж" выставили на Christie's за $9 млн
В Лондоне на торги аукционного дома Christie’s 20 июня выставят картину известного художника-авангардиста Казимира Малевича "Пейзаж". Об этом сообщает ТАСС.
На сайте аукционного дома указана стоимость картины, которую художник написал в 1911 году. Полотно оценивается в 7−10 млн фунтов стерлингов ($9−13 млн).
Работа относится к так называемой красной серии, группе работ художника, "отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами, отсылающими зрителя к наследию фовизма и кубизма, одновременно с этим предвосхищая становление супрематизма", отметили в аукционном доме.
"Тот факт, что это одно из наиболее масштабных произведений раннего этапа творчества художника, подчеркивает его значимость в качестве решающей отправной точки его будущей художественной карьеры. Именно благодаря "Пейзажу" и другим своим неопримитивистским произведениям он впервые привлек к себе серьезное внимание российских критиков", - добавили в Christie's.
Работа была обнаружена после войны и приобретена Базельским художественным музеем, в собрании которого и находилась более 50 лет, прежде чем была возвращена наследникам художника. На предстоящие торги картина выставляется из частной коллекции.
Фото: christies.com
Как сообщала "Страна", в мае на аукционе Christie’s в Нью-Йорке была продана картина художника-авангардиста Казимира Малевича под названием "Супрематическая композиция". Покупатель, имя которого не называлось, заплатил за полотно более чем $85 млн.
Напомним также, что картина "Черный прямоугольник, красный квадрат" Малевича оказалась подделкой.