В Лондоне на торги аукционного дома Christie’s 20 июня выставят картину известного художника-авангардиста Казимира Малевича "Пейзаж". Об этом сообщает ТАСС.

На сайте аукционного дома указана стоимость картины, которую художник написал в 1911 году. Полотно оценивается в 7−10 млн фунтов стерлингов ($9−13 млн).

Работа относится к так называемой красной серии, группе работ художника, "отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами, отсылающими зрителя к наследию фовизма и кубизма, одновременно с этим предвосхищая становление супрематизма", отметили в аукционном доме.

"Тот факт, что это одно из наиболее масштабных произведений раннего этапа творчества художника, подчеркивает его значимость в качестве решающей отправной точки его будущей художественной карьеры. Именно благодаря "Пейзажу" и другим своим неопримитивистским произведениям он впервые привлек к себе серьезное внимание российских критиков", - добавили в Christie's.

Работа была обнаружена после войны и приобретена Базельским художественным музеем, в собрании которого и находилась более 50 лет, прежде чем была возвращена наследникам художника. На предстоящие торги картина выставляется из частной коллекции.

Фото: christies.com

Как сообщала "Страна", в мае на аукционе Christie’s в Нью-Йорке была продана картина художника-авангардиста Казимира Малевича под названием "Супрематическая композиция". Покупатель, имя которого не называлось, заплатил за полотно более чем $85 млн.

Напомним также, что картина "Черный прямоугольник, красный квадрат" Малевича оказалась подделкой.