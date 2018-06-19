Во вторник, 19 июня, в Санкт - Петербурге состоится матч второго тура ЧМ - 2018 в группе "А" между Россией и Египтом.

"Страна" ведет онлайн - репортаж о поединке.

20.20 Стали известны стартовые составы команд:

Россия: Акинфеев - защита Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков - полузащита Газинский, Зобнин Самедов, Головин, Черышев - нападение Дзюба

Запасные: Лунев, Габулов, Семенов, Кудряшов, Гранат, Смольников, Кузяев, Ан. Миранчук, Ерохин, Ал. Миранчук, Смолов

Фото: google.com.ua

Египет: Эль-Шенави - защита Фатхи, Хегази, Габр, Абдель-Шафи - полузащита Эльнени, Хамед, Салах, Эль Саид, Трезеге - нападение Мохсен

Запасные: Аль-Хадари, Экрами, Эль-Мохаммади, Габер, Ашраф, Хамди, Самир, Морси, Абдельхамид, Собхи, Шикабала, Варда

Фото: google.com.ua

20.16 А вот столько людей будут смотреть футбол в фан-зоне Ростова-на-Дону. Интересно, сколько среди них египтян?

Фото: twitter.com/engineer_silver

20.15 В Питер приехало много болельщиков сборной Египта, они гуляют по городу и любуются разведением мостов. Узнать их можно издалека.

Фото: fifa.com

20.10 Главный тренер сборной Египта Эктор Купер на предматчевой пресс-конференции рассказал о стратегии и тактике команды.

"Здорово, если русские сосредоточатся только на Салахе. Но мы-то знаем, что в нашей команде не только Мо. Хотя он очень важная фигура. Салах готовился. Думаю, он может и готов сыграть, он слишком важная фигура для нашей команды.", - рассказал Эктор Купер.

20.00 В том, что игра будет трудной для обеих команд - нет никаких сомнений. Знаменитый российский футбольный эксперт Александр Бубнов дал пессимистический прогноз на исход поединка, имея ввиду вероятного соперника России в плей - офф.

"Мы выходим на похороны в 1/8 финала - на Португалию с Испанией. Это первый вариант. А второй - не выходим из группы вообще. Думаю, в матче с Египтом сборная не выиграет. Египет будет на победу играть, потому что они могут вылететь. Как сборной компенсировать недостаток скорости? Футболисты сзади встанут и будут отбиваться на контратаках. И будут использовать стандарты, потому что они не зависят от структуры игры", - заявил Александр Бубнов в эфире радио Спорт FM.

19.50 Полузащитник сборной России Антон Миранчук, накануне матча, рассказал о сборной Египта и ее лидере Мохаммеде Салахе.

19.40 Спортивный эксперт Дмитрий Черышев считает, что сборной России против Египта нужно играть на контратаках.



"Игра будет трудной. У Египта тактически очень грамотная команда, играть против нее всегда непросто. Они хорошо перестраиваются в обороне, поэтому нужно как можно больше вытягивать соперника на свою половину поля и, естественно, контратаковать", - считает Черышев.

19.30 Главная звезда Египта тоже провел полную тренировку. Вполне вероятно, что появление Салаха на поле позволит Египту добыть свою первую победу в истории выступлений на ЧМ. Пока что на их счету - две ничьих и три поражения в пяти матчах.

Салах трогательно обратился к болельщикам в своем Instagram. Он разместил фото, на котором смотрит на бутсы и написал: "Я надеваю их ради 100 миллионов египтян".

Фото: instagram.com/mosalah

19.20 Сборная России прилетела в город на Неве, вчера 18 июня и провела первую тренировку на стадионе "Санкт - Петербург Арена".

Фото: facebook.com/Sbornaya/

19.10 На предматчевой пресс-конференции тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал нейтрализовать грозного форварда Ливерпуля. Отвечая на вопрос, как он планирует играть против Салаха, Черчесов ответил: "Я верю в свою команду и своих игроков. Ответ прост: мы готовы это сделать, и мы это сделаем".

19.00 Сборная России может оформить выход в 1/8 турнира, если обыграет Египет, а Уругвай потеряет очки в матче с Саудовской Аравией.

Но вырвать три очка у "фараонов" будет непросто. Терять им нечего после проигрыша уругвайцам да и на поле наверняка выйдет Мохаммед Салах, который пропускал игру с Уругваем. А сдержать его очень и очень непросто.

Турнирное положение в группе "А" после первого тура таково.

Фото: terrikon.com