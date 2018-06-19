На решение суда в отношении осужденного в РФ Олега Сенцова общественный резонанс повлиять не может.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Это совершенно разные измерения", - сказал он.

Так Песков прокомментировал информацию о том, что ряд российских режиссеров и деятелей культуры опубликовали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера.

Он добавил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным. Песков отметил, что в Кремле узнали об обращении деятелей культуры из средств массовой информации.

Ранее ряд деятелей культуры подписал письмо на имя Путина в поддержку Сенцова.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.

Как сообщала "Страна", омбудсмен заявила о срыве договоренностей по посещению Сенцова и Вышинского. Переговоры продолжаются.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова выехала к политзаключенному Карпюку во Владимир.